В соцсетях распространяется фейк о коронавирусном отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы

В больнице подтверждают, что на втором этаже нет пациентов. Причина в том, что в больнице не хватает персонала для укомплектации отделения.

”Мы неоднократно подчеркивали, что пациентов лечит не палата и койка, а персонал. Второй этаж инфекционной клиники готов для приема пациентов, но для того, чтобы его открыть, мы должны еще больше ограничить плановое лечение. Для лечения пациентов с коронавирусом надо привлечь персонал из других отделений”, — поясняет председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Он добавляет, что данное видео — чье-то злонамеренное желание показать нынешнее положение в искаженном виде, будто бы коронавируса нет, а больницы пустые.

”Как медперсонал мы хотим, чтобы это было так, но, к сожалению, это неправда. Вся медицинская система Эстонии очень близка к катастрофе, потому что количество пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, увеличивается. Если ситуация не улучшится, мы вынуждены будем приостановить все плановое лечение в больницах”, — отмечает Попов.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы подтверждает, что в ближайшее время будет открыт второй этаж инфекционной клиники, который в настоящее время находится в резерве для лечения пациентов с COVID-19.

По его словам, из-за большого количества пациентов с COVID-19 необходимо увеличить количество коронавирусных отделений.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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