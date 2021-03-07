В соцсетях распространяется фейк о коронавирусном отделении Ляэне-Таллиннской центральной больницы

В больнице подтверждают, что на втором этаже нет пациентов. Причина в том, что в больнице не хватает персонала для укомплектации отделения.
”Мы неоднократно подчеркивали, что пациентов лечит не палата и койка, а персонал. Второй этаж инфекционной клиники готов для приема пациентов, но для того, чтобы его открыть, мы должны еще больше ограничить плановое лечение. Для лечения пациентов с коронавирусом надо привлечь персонал из других отделений”, — поясняет председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Он добавляет, что данное видео — чье-то злонамеренное желание показать нынешнее положение в искаженном виде, будто бы коронавируса нет, а больницы пустые.
”Как медперсонал мы хотим, чтобы это было так, но, к сожалению, это неправда. Вся медицинская система Эстонии очень близка к катастрофе, потому что количество пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, увеличивается. Если ситуация не улучшится, мы вынуждены будем приостановить все плановое лечение в больницах”, — отмечает Попов.
Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы подтверждает, что в ближайшее время будет открыт второй этаж инфекционной клиники, который в настоящее время находится в резерве для лечения пациентов с COVID-19.
По его словам, из-за большого количества пациентов с COVID-19 необходимо увеличить количество коронавирусных отделений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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