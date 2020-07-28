В соцсетях появились фейковые аккаунты спецподразделения K-Komando. Полиция отреагировала предложением о работе
Недавно в социальных сетях Instagram и Tiktok появились фейковые аккаунты спецподразделения эстонской полиции K-komando. Особенно активны создатели были в Tiktok, где опубликовали множество видео.
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