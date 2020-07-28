28.07.2020, 18:24

В соцсетях появились фейковые аккаунты спецподразделения K-Komando. Полиция отреагировала предложением о работе


EST
В соцсетях появились фейковые аккаунты спецподразделения K-Komando. Полиция отреагировала предложением о работе
Instagram

Недавно в социальных сетях Instagram и Tiktok появились фейковые аккаунты спецподразделения эстонской полиции K-komando. Особенно активны создатели были в Tiktok, где опубликовали множество видео.

Если в описании к странице в Instagram написано, что речь идет о созданном фанатами аккаунте, то в Tiktok такой информации нет.

Центральная криминальная полиция на своей официальной странице в Facebook сообщила, что у K-komando нет аккаунтов в социальных сетях.

"Соблюдай при потреблении информации критическое мышление и проверяй источники, поскольку ты можешь иметь дело со слухами или плодом чьего-то воображения. Полностью о работе подразделения осведомлены только его члены. Если и ты хочешь присоединиться к K-komando, свяжись с нами, написав Ханнесу: hannes.perk@politsei.ee”, — написано на странице.

Читайте также: