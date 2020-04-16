В собачьей конуре у дома криминального авторитета Ассара Паулуса обнаружили схрон оружия

Все началось со смерти собаки, в связи с чем жена Палусуса решила продать и ее будку. Каково же было удивление прибывшего на место покупателя и самой жены, когда во время транспортировки будки из-под ее крыши вывалился ”схрон”.

Кто именно позвонил в полицию — жена или покупатель, общественности не сообщается.

Как сообщила изданию пресс-секретарь Центральной криминальной полиции Леана Лойде, точная классификация устройств будет установлена в ходе экспертизы. Речь идет о нескольких незаконных единицах оружия и взрывных устройств. ”Найденные предметы взяты на хранение. Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного производства. К настоящему моменту подозрения никому предъявлено не было”, — сказала она.

Несмотря на то, что обычно расследованием связанных с незаконным хранением оружия случаев занимается КаПо, на этот раз дело было передано ЦеКриПо, которая ранее занималась делом Паулуса.

Среди вывалившегося из-под крыши арсенала был автомат типа АК, взрывные устройства, гранаты, несколько единиц ручного огнестрельного оружия.

Кто заложил в будку эти предметы и кому они принадлежали, также должна установить экспертиза. Предполагается, что жена Паулуса не имела об этом ни малейшего представления, поскольку в противном случае не стала бы продавать соседу будку вместе с содержимым.

Примечательно, что шесть лет назад 14 апреля в доме Паулуса и на прилежащих к нему территориях был проведен тщательный обыск. Выясняется, что будку обыскать тогда никто не догадался. ”Курьезно в любом случае”, — прокомментировал один полицейский, но добавил, что хорошо, что оружие не попало в руки гражданских лиц.

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