В случае возгорания хранилища покрышек на Раади придется эвакуировать треть Тарту(4)
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сообщил в официальном письме министру окружающей среды Рене Кокку, что хранилище использованных автомобильных покрышек на старом тартуском аэродроме Раади нужно в срочном порядке ликвидировать, потому что в случае пожара потребуется эвакуация трети населения города.
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