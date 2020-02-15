15.02.2020, 20:16

В случае возгорания хранилища покрышек на Раади придется эвакуировать треть Тарту

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Тоомас Рандло, Ärileht.ee
EST 6
В случае возгорания хранилища покрышек на Раади придется эвакуировать треть Тарту
keskkonnainspektsioon

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сообщил в официальном письме министру окружающей среды Рене Кокку, что хранилище использованных автомобильных покрышек на старом тартуском аэродроме Раади нужно в срочном порядке ликвидировать, потому что в случае пожара потребуется эвакуация трети населения города.

"В случае возгорания возникнет чрезвычайная ситуация с тяжелыми последствиями, которая будет угрожать как жизни и здоровью многих людей, так и масштабным ущербом для окружающей среды", - написал Хельме.

"Просим Министерство окружающей среды найди наилучшее решение, позволяющее начать в срочном порядке реальную ликвидацию покрышек".

Глава МВД отметил, что моделирование, проведенное кризисной комиссией Южной Эстонии, показало, что в случае пожара будет необходимо эвакуировать треть жителей Тарту.

По уточненным данным, в упомянутом хранилище скопилось около 13 100 тонн старой резины.

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