В случае возгорания хранилища покрышек на Раади придется эвакуировать треть Тарту

"В случае возгорания возникнет чрезвычайная ситуация с тяжелыми последствиями, которая будет угрожать как жизни и здоровью многих людей, так и масштабным ущербом для окружающей среды", - написал Хельме.

"Просим Министерство окружающей среды найди наилучшее решение, позволяющее начать в срочном порядке реальную ликвидацию покрышек".

Глава МВД отметил, что моделирование, проведенное кризисной комиссией Южной Эстонии, показало, что в случае пожара будет необходимо эвакуировать треть жителей Тарту.

По уточненным данным, в упомянутом хранилище скопилось около 13 100 тонн старой резины.