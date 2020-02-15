В случае возгорания хранилища покрышек на Раади придется эвакуировать треть Тарту(8)
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сообщил в официальном письме министру окружающей среды Рене Кокку, что хранилище использованных автомобильных покрышек на старом тартуском аэродроме Раади нужно в срочном порядке ликвидировать, потому что в случае пожара потребуется эвакуация трети населения города.
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