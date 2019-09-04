В следующие выходные в Маарду пройдет всеми любимая ярмарка

”В этом году наш праздник будет посвящен теме семьи и семейным ценностям, и это не случайно. Как известно, Маарду славится своей мультикультурностью и многогранностью. Его жители, как одна большая семья, стараются жить в мире и дружбе. Семья важна для каждого человека вне зависимости от возраста, родного языка и национальности”, — считает мэр Маарду Владимир Архипов. ”Приезжайте на следующих выходных к нам в гости — начните осень с ярмарки в Маарду!”,- добавил он.

Главными звёздами первого вечера станут легендарная российская группа ”ДЕМО” и эстонско-украинская фолк-группа ”Свята Ватра”. Кроме этого, в первый день на сцене выступит семейный коллектив ”Зотович” из Одессы и молодёжная поп-группа ”Around The Sun” с победительницей вокального конкурса ”Браво” Аликой Миловой. Во второй день на сцене пройдет концерт фольклорных коллективов, тематический концерт, посвященный моде, группа Mostband, певица Маргарита Кустинская и школа цирка известного эстонского акробата Велло Вахера.

Первый день закончится грандиозным фейерверком в 22.55.