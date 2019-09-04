В следующие выходные в Маарду пройдет всеми любимая ярмарка

Уже через неделю, 7-8 сентября, в Маардуском парке Келламяэ в 18-ый раз пройдёт традиционная осенняя ярмарка-фестиваль. На протяжении всех выходных на сцене в режиме нон-стоп будут выступать различные творческие коллективы, а посетители ярмарки от мала до велика смогут найти себе занятие по душе.
”В этом году наш праздник будет посвящен теме семьи и семейным ценностям, и это не случайно. Как известно, Маарду славится своей мультикультурностью и многогранностью. Его жители, как одна большая семья, стараются жить в мире и дружбе. Семья важна для каждого человека вне зависимости от возраста, родного языка и национальности”, — считает мэр Маарду Владимир Архипов. ”Приезжайте на следующих выходных к нам в гости — начните осень с ярмарки в Маарду!”,- добавил он.
Главными звёздами первого вечера станут легендарная российская группа ”ДЕМО” и эстонско-украинская фолк-группа ”Свята Ватра”. Кроме этого, в первый день на сцене выступит семейный коллектив ”Зотович” из Одессы и молодёжная поп-группа ”Around The Sun” с победительницей вокального конкурса ”Браво” Аликой Миловой. Во второй день на сцене пройдет концерт фольклорных коллективов, тематический концерт, посвященный моде, группа Mostband, певица Маргарита Кустинская и школа цирка известного эстонского акробата Велло Вахера.
Первый день закончится грандиозным фейерверком в 22.55.
Конечно, ярмарка не состоялась бы без сотен торговцев, которые не перестают удивлять и радовать жителей и гостей Маарду своими товарами. На ярмарке можно будет купить продукцию, услуги и рукоделие местных и приезжих продавцов и ремесленников от меда, рукоделия и приправ до косметики и редких сладостей. Подкрепить силы можно будет в уличных кафе, которые предложат гостям ярмарки традиционные блюда из меню различных национальных кухонь.
Для детей будут работать многочисленные аттракционы и развлечения, а взрослые смогут приобрести товары по душе и посмотреть выступления творческих коллективов. В субботу посольство председательствующей в Совете ЕС Финляндии в своем боксе представит вниманию посетителей выставку о жизнеспособном развитии, инновативных и щадящих природу идеях повторного использования сырья.
Программа ярмарки, суббота, 7.09.2019
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