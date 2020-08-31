В следующем году у призывников появится возможность попасть в спецназ

"Военнослужащие получают такое же вооружение как и остальные срочнослужащие, но они должны также уметь выполнять различные задания на земле, в воздухе и в воде, для этого, конечно, используются как спецтранспорт, так и спецсредства", — рассказал командир Сил специального назначения Маргус Куул.

Поскольку это будет пилотный проект, армия намерена набрать в подразделение 30 человек. Причём вербовка будет проходить в добровольном порядке.

"Требования к новобранцам такие же как и везде в армии, мы не требуем ничего дополнительно, всё это мы натренируем позже, когда уже будем обучать выполнению спецзаданий", — пояснил Куул.