В следующем году Таллинн сделает вклад в развитие жилой среды

Таллинн одобрил жилищную программу для пожилых людей, одним из первых этапов которой станет строительство в Пыхья-Таллинне на улице Малева дома для пожилых, в ходе которого будут учитываться потребности пожилых и необходимость создания подходящих условий. В то же время, Таллинн начинает проектирование дома поколений в Ласнамяэ, там планируется создать помещения для оказания различных общественных услуг и для осуществления деятельности различных некоммерческих организаций.

Строительство дома для пожилых по адресу Малева, 18, было начато летом этого года, строительство будет завершено осенью 2020 года. Всего в здании будет 80 квартир, из них 76 однокомнатных и четыре двухкомнатные. 80% квартир спроектированы с учетом потребностей инвалидов. На первом этаже будут расположены помещения для совместного использования и оказания опорных услуг. Проект поддерживает KredEx суммой 2,5 миллиона евро. Общая стоимость проекта – 7,5 миллионов евро, из них 2,6 миллиона запланированы в бюджете на 2020 год.