В следующем году пассажиров столичного общественного транспорта попросят пользоваться кнопкой СТОП
Начиная с 1 января Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, призванный популяризировать среди пассажиров столичного общественного транспорта использование кнопки СТОП.
Суд решил судьбу задолжавшей два миллиарда уборщицы
Известна причина, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
6 лет борьбы за жизнь: жена Шумахера обратилась к болельщикам
Лужков оставил родственникам "скромное наследство": одну квартиру