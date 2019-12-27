В следующем году пассажиров столичного общественного транспорта попросят пользоваться кнопкой СТОП

В автобусах и троллейбусах будут звучат голосовые сообщения ”Внимание! Чтобы выйти, нажмите кнопку СТОП!”

По словам руководителя автобусной службы Tallinna Linnatranspordi AS Меэлиса Тарту, использование кнопки содействует более слаженной и экономичной работе общественного транспорта.

Цель нововведения — добиться того, чтобы в случае отсутствия на остановке пассажиров, желающих войти, и пассажиров в автобусе, желающих выйти, можно было просто проехать остановку. Таким образом не только экономится время, но и тепло в холодное время года.