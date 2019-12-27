В следующем году пассажиров столичного общественного транспорта попросят пользоваться кнопкой СТОП(15)
Начиная с 1 января Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, призванный популяризировать среди пассажиров столичного общественного транспорта использование кнопки СТОП.
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