В следующем году больше всего инвестиций Таллинн направит в Мустамяэ

Как сообщил председатель районного совета Мустамяэ Максим Волков, обсуждение проекта бюджета прошло в конструктивной атмосфере и, учитывая предусмотренные для Мустамяэ инвестиции, не удивительно, что документ был поддержан единогласно.

”Из 140 миллионов инвестиций, которые предусмотрены в городском бюджете на следующий год, 43 миллиона приходится на Мустамяэ. Благодаря большим вложениям будут реновированы гимназия Арте и Мустамяэский дом детского творчества, появятся новые стадионы, будет продолжено благоустройство парков в нашем районе. Безусловно это тот бюджет, который направлен на улучшение качества жизни мустамяэсцев”, — прокомментировал решение районного собрания Максим Волков.

От комиссии по квартирным товариществам и городскому имуществу Мустамяэ поступило предложение увеличить финансирование городской программы ”Fassadid kord” с нынешних 250 000 до 350 000 при этом повысив планку максимальной суммы пособия. По мнению председателя комиссии Ааво Вяяна, это необходимо сделать, так как максимальная ставка в 20 000 евро была установлена около десяти лет назад и с тех пор цены на строительные работы выросли, что дает все основания увеличить сумму пособия до 30 000 евро.