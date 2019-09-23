В следующем году 330 аптекам Эстонии угрожает закрытие

С сегодняшнего дня в аптеках, которые из-за аптечной реформы могут быть закрыты, установлены специальные календари с обратным отсчетом до вступления в силу аптечной реформы. В Эстонии из 494 аптек более 330 не отвечают требованиям аптечной реформы.
Цель календарей, отсчитывающих дни до возможного закрытия, заключается в более раннем информировании клиентов о том, что с 1 апреля следующего года пациенты не смогут получать медикаменты в привычном для себя месте.
По словам руководителя Объединения аптек Эстонии Тимо Данилова, бездействие Министерства социальных дел в течение последних пяти лет привело к тому, что в оставшиеся шесть месяцев более никто не может сотворить чуда. «Если в начале это было нашим прогнозом, то сегодняшнее положение дел подтверждает этот факт. Но министерство по-прежнему высказывает непонятно чем обоснованную надежду, что в последнюю минуту появятся новые предприниматели, которые умеют, хотят и у которых достаточно финансовых возможностей», - сказал Данилов.
«Согласно данным Департамента лекарств, по состоянию на сегодняшний день аптечной реформе не отвечает более 330 аптек. Учитывая общее число аптек в Эстонии, это довольно внушительное число. Из них более 300 входят в Объединение аптек Эстонии и в этих аптеках начиная с сегодняшнего-завтрашнего дня будут установлены счетчики обратного отсчета, которые будут информировать посетителей аптек о конкретном влиянии аптечной реформы, если государство пойдет до конца в вопросе вступления в силу закона о лекарствах», - пояснил Данилов.
Осуществляющие реформу чиновники надеются, что закрытие имеющихся аптек не повлияет на доступность медикаментов, поскольку вместо закрытых аптек провизоры сразу же откроют новые. По заверению членов Объединения аптек Эстонии, это утверждение очень гипотетическое и необоснованно оптимистичное. «Ни один анализ или прогноз не показывает, сколько и когда откроется новых аптек, и откуда для этого возьмутся финансовые средства. К тому же экономическая логика подводит к тому, что полная реализация реформы приведет к изменению цен на лекарства в сторону повышения, поскольку у раздробленного аптечного рынка отсутствует масштабный эффект, позволяющий сэкономить на административных расходах», - предупреждает Данилов.
Объединение аптек Эстонии — некоммерческое объединение, которое защищает профессиональную сферу, социальные и экономические права аптек и аптечных работников. Объединение аптек Эстонии было создано 5 февраля 2002 года. Сегодня в объединение входят 293 аптеки.
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