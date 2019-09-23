В следующем году 330 аптекам Эстонии угрожает закрытие

Цель календарей, отсчитывающих дни до возможного закрытия, заключается в более раннем информировании клиентов о том, что с 1 апреля следующего года пациенты не смогут получать медикаменты в привычном для себя месте.

По словам руководителя Объединения аптек Эстонии Тимо Данилова, бездействие Министерства социальных дел в течение последних пяти лет привело к тому, что в оставшиеся шесть месяцев более никто не может сотворить чуда. «Если в начале это было нашим прогнозом, то сегодняшнее положение дел подтверждает этот факт. Но министерство по-прежнему высказывает непонятно чем обоснованную надежду, что в последнюю минуту появятся новые предприниматели, которые умеют, хотят и у которых достаточно финансовых возможностей», - сказал Данилов.

«Согласно данным Департамента лекарств, по состоянию на сегодняшний день аптечной реформе не отвечает более 330 аптек. Учитывая общее число аптек в Эстонии, это довольно внушительное число. Из них более 300 входят в Объединение аптек Эстонии и в этих аптеках начиная с сегодняшнего-завтрашнего дня будут установлены счетчики обратного отсчета, которые будут информировать посетителей аптек о конкретном влиянии аптечной реформы, если государство пойдет до конца в вопросе вступления в силу закона о лекарствах», - пояснил Данилов.