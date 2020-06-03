В скором времени возобновится движение поездов между Лелле и Вильянди

”Между Лелле и Вильянди пришлось использовать подменные автобусы на протяжении более месяца, поэтому тем большую радость мы испытываем от того, что с понедельника сможем вновь перевозить пассажиров поездами по всему маршруту”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Поскольку ремонтные работы все еще продолжаются, и скорость на этом участке ограничена, будет необходимо учитывать увеличение времени в пути на несколько минут, а также изменившееся время отбытия. Скорость движения поездов возрастет в конце года”.

Ронни Конго добавил, что, хотя работы будут продолжаться еще некоторое время, с 8 июня пассажиры из Таллинна в Вильянди будут обслуживаться поездами на всем протяжении маршрута. ”Поэтому мы также добавляем отправления в расписание движения: с понедельника поезда из Таллинна в Вильянди будут отправляться снова пять раз в день, в Тюри — девять, а в Рапла — 17 раз в день”.

Расписания движения опубликованы на домашней странице Elron www.elron.ee, и вскоре появятся также на посадочных платформах. Кроме того, информацию о движении поездов можно узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.