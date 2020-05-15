В скором времени в электропоездах будет больше мест для детских колясок

”В поездах часто ездят пассажиры с детскими колясками, которые до сего времени могли для удобства пользоваться в поезде только зоной ”С”. Там же есть ограниченное количество мест для велосипедов и инвалидных колясок, которыми также пользуются пассажиры с домашними животными, из-за чего места иногда бывает недостаточно. На посадку на поезд и выход из него по этой причине также может уйти больше намеченного времени. Чтобы сделать входные зоны более просторными и повысить удобство для пассажиров с детскими колясками, мы убрали также по четыре сидячих места в непосредственной близости от входов в другие вагоны. Завтра на маршрут выйдет первый электропоезд с расширенной дверной зоной”, — пояснил, менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Поскольку пассажиры пригородных поездов зачастую ежедневно ездят на короткие расстояния и предпочитают большей частью не сидеть, а стоять поблизости от двери, расширенная зона также предоставит больше мест для стояния; при этом останется больше сидячих мест для тех пассажиров, время поездки которых больше, а также для тех, кто хочет дать отдых ногам. Обычно в электричках достаточно сидячих мест, а стоящие в проходах не препятствуют входу и выходу других пассажиров”.

Для пассажиров с велосипедами в поезде предусмотрена зона ”C”, и пассажиры с детскими колясками по-прежнему могут ею пользоваться. Однако, согласно новому порядку в зоне ”C” также должно оставаться несколько больше места, если часть детских колясок в дальнейшем будет размещаться в других вагонах.

Менеджер по продажам и развитию Elron отметил возросший интерес велосипедистов к поездкам на поезде в сравнении с зимним периодом и призвал их считаться с тем, что в поездах предусмотрено ограниченное количество мест для велосипедов, и, поскольку велосипед занимает место нескольких человек, из-за этого пассажирам будет сложнее соблюдать в поездах дистанцию в часы пик​. Поэтому просим по возможности оставлять велосипеды на привокзальной велосипедной стоянке.

Первый поезд с расширенной входной зоной отправится на маршрут завтра, 16 мая. Мы поставили перед собой цель постепенно обустроить таким же образом все электропоезда.