В скейтпарке Хааберсти начинаются бесплатные тренировки по езде на самокатах и BMX

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что организатором тренировок является центр досуга Хааберсти и все желающие могут посещать тренировки бесплатно. ”Если необходимое снаряжение отсутствует, то у центра досуга Хааберсти можно одолжить самокаты и шлемы,” сказал старейшина.

Также старейшина добавил, что этим летом под предводительством центра Досуга Хааберсти пройдёт много различных мероприятий.

”Ожидаются мастер-классы по граффити и кэндаме, ремесла, художественные мастерские, мастерские по дорожному движению и многое другое. Для того чтобы быть в курсе дальнейших мероприятий, советую следить за страницами Молодёжного центра Хааберсти в социальных сетях или следить за информацией на их веб-странице www.haabersti.ee”, — сказал Ханимяги.

До конца лета В скейтпарке Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 130) проводятся тренировки на самокатах каждый понедельник, начиная с 16.00, а тренировки на BMX — каждую пятницу в 18.00.

Тренировка продлится ориентировочно 1.5 часа. Количество мест на тренировках ограничено. На тренировки просят приходить со своим инвентарём, но при необходимости самокаты и шлемы можно одолжить в центре досуга Хааберсти.

Получить дополнительную информацию или зарегистрироваться и сообщить о желании арендовать инвентарь можно позвонив по телефону 53090808 или написав письмо на адрес kevin@haabersti.ee. Тренировки проводятся бесплатно.