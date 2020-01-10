В системе управления Клиникой Тартуского университета назревает революция

”На протяжении почти всего прошлого года при сотрудничестве с работниками клиникума и университета, а также Тартуского союза врачей, искали лучшее решение для разработки и внедрения новой модели. 13-го декабря на совете клиникума была представлена окончательная версия разработанной модели профессиональной и управленческой карьеры врачей, а также пошагово обсудили план ее реализации. Совет это одобрил. До этого это неоднократно обсуждалось в совете, а также в совете института клинической медицины университета. 2-го января правление клиникума утвердило новую персональную политику и вышеназванные модели”, - сказал член правления Клиникума Тартуского университета и заведующий лечебной частью Андрес Котсар, комментируя долгосрочное планирование изменений.

В результате изменения руководители будут работать определенный срок также, как и другие руководители в Тартуском университете, а также руководители высшего звена других университетских клиник в Эстонии и других странах Европы. ”Поэтому, согласно существующему плану, с 1-го апреля должности руководителей клиник становятся временными, и руководство неоднократно подчеркивало, что все нынешние руководители могут претендовать на эти места — для заполнения должностей клиникум планирует провести конкурс прежде всего внутри организации. До сих пор схожая модель работала на уровне руководителей отделений, когда руководители клиник сами назначали их на должность на определенный срок. Как наш, так и опыт других университетских больниц в Эстонии и других странах Европы говорит о том, что такая модель и смена руководства через определенные промежутки времени, дают возможность привлекать свежие идеи и поддерживать организацию в готовности к изменениям”, - добавил Прийт Ээльмяэ.

”Изменения, которые клиника начала проводить с начала года и которые будут продолжены шаг за шагом, поэтапно являются предпосылкой для того, чтобы успешная и сильная организация стала конкурентоспособной в постоянно меняющемся мире. Это длительный процесс. Если мы хотим быть флагманом медицины Эстонии и много лет спустя, то должны создать такие возможности для карьеры, которые могли бы мотивировать и молодое поколение, и в то же время были бы привлекательны как для нынешних ведущих специалистов высшего уровня, так и для начинающих врачебный путь коллег”, - сказал председатель правления Клиникума Тартуского университета Прийт Ээльмяэ. Он добавил, что учредители клиникума и совет договорились, что структура клиникума будет приведена к современному виду не позднее 2022 года.