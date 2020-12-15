В Силламяэ завершено строительство морского променада

Сегодня строители передали городскому управлению новый туристический объект — морской променад. Официальное торжественное открытие променада планируется весной, сообщает на официальной страничке города специалист по информации и маркетингу Ольга Эскор.
В последние годы город Силламяэ активно занимается облагораживанием береговой территории и воплощает в жизнь проекты, которые направлены на развитие морского транспортного сообщения и создание благоприятной среды для отдыха и свободного времяпрепровождения.
Построенный морской променад соединяет исторический центр города с портом, с прибрежными объектами и составляет одно целое с реконструированным два года назад бульваром Мере. В будущем променад будет являться связующим звеном между центром города и малым портом, что даст возможность прибывающим по морю туристам совершить прогулку от порта до исторического центра Силламяэ.
На променаде сооружены различные конструкции: семиметровая многоуровневая смотровая вышка, деревянные платформы-терассы, маяк, места для гриля и разведения костра, спортивные и детские площадки. Морской променад украшают семь фонтанов, которые оснащены светодиодной подсветкой и парогенераторами. Также на объекте есть тропа приключений. Ведущий через реку Сытке подвесной мост и кабинки для переодевания будут установлены весной.
Новый туристический объект разнообразит городское пространство, сможет предложить гостям и жителям Силламяэ новые разнообразные возможности для отдыха и развлечений. На променаде найдутся интересные занятия для всей семьи. Новый объект станет привлекательным местом для проведения культурных мероприятий и занятий спортом. Также на променаде есть зона для пляжного отдыха.
”Мы ждём весны, чтобы принять объект и передать его в использование нашим жителям. Сотрудничество со строителями, проектировщиками, строительным надзором было очень хорошим — все стороны подошли к выполнению работы с максимальной отдачей и сделали больше, чем было предусмотрено договором. Это большой облагораживающий городскую территорию проект, который создаст хорошие условия для качественного времяпрепровождения и оживит экономику города. Морской променад привлечёт в город туристов и создаст привлекательную среду для развития малого порта и пассажирского терминала”,- прокомментировал окончание строительства променада мэр Силламяэ Тынис Калберг.
”Нам с дочерним предприятием Kaurits OÜ очень приятно внести свой вклад и большую ценность в развитие городского пространства Силламяэ. На променаде воплощены очень смелые и сложные архитектурные решения, которые обычно не используются при берегоукреплении. Процесс строительства усложняло то, что работать пришлось на узкой и открытой для штормовых ветров полосе земли. Спасибо заказчикам за доверие, а всем партнёрам и подрядчикам за хорошее сотрудничество”,- сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер.
Силламяэский морской променад был спроектирован фирмой Selektor Projekt OÜ, построен Nordecon AS, услугу надзора собственника осуществляло предприятие Infragate Eesti AS. На строительство променада выделено 2,3 млн. евро из Европейского фонда регионального развития. Остальная часть расходов покрыта из городского бюджета.
Городское управление благодарит за сотрудничество проектировщиков, строителей, надзорщиков, а также предпринимателей города, которые выразили своё мнение в поддержку проекта. Также городское управление благодарит за выделенные средства на софинансирование строительства морского променада.
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