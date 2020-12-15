В Силламяэ завершено строительство морского променада

В последние годы город Силламяэ активно занимается облагораживанием береговой территории и воплощает в жизнь проекты, которые направлены на развитие морского транспортного сообщения и создание благоприятной среды для отдыха и свободного времяпрепровождения.

Построенный морской променад соединяет исторический центр города с портом, с прибрежными объектами и составляет одно целое с реконструированным два года назад бульваром Мере. В будущем променад будет являться связующим звеном между центром города и малым портом, что даст возможность прибывающим по морю туристам совершить прогулку от порта до исторического центра Силламяэ.

На променаде сооружены различные конструкции: семиметровая многоуровневая смотровая вышка, деревянные платформы-терассы, маяк, места для гриля и разведения костра, спортивные и детские площадки. Морской променад украшают семь фонтанов, которые оснащены светодиодной подсветкой и парогенераторами. Также на объекте есть тропа приключений. Ведущий через реку Сытке подвесной мост и кабинки для переодевания будут установлены весной.

Новый туристический объект разнообразит городское пространство, сможет предложить гостям и жителям Силламяэ новые разнообразные возможности для отдыха и развлечений. На променаде найдутся интересные занятия для всей семьи. Новый объект станет привлекательным местом для проведения культурных мероприятий и занятий спортом. Также на променаде есть зона для пляжного отдыха.

”Мы ждём весны, чтобы принять объект и передать его в использование нашим жителям. Сотрудничество со строителями, проектировщиками, строительным надзором было очень хорошим — все стороны подошли к выполнению работы с максимальной отдачей и сделали больше, чем было предусмотрено договором. Это большой облагораживающий городскую территорию проект, который создаст хорошие условия для качественного времяпрепровождения и оживит экономику города. Морской променад привлечёт в город туристов и создаст привлекательную среду для развития малого порта и пассажирского терминала”,- прокомментировал окончание строительства променада мэр Силламяэ Тынис Калберг.