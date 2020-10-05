В Силламяэ выявлено 48 больных коронавирусом. COVID-19 проник в детсады и школу

В Силламяэ перенесены многие городские мероприятия. В учреждениях города продолжается работа, и там применены различные меры безопасности.

На данный момент по одной группе в двух детских садах находятся на карантине. На дистанционном обучении теперь находится один класс школы Vanalinna. Случаи заболевания в этой школе расследует Департамент здоровья (выявляет круг близких контактов).

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