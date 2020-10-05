В Силламяэ выявлено 48 больных коронавирусом. COVID-19 проник в детсады и школу
По состоянию на 4 октября количество заболевших в Силламяэ коронавирусом достигло 48, сообщает горуправа на своей домашней страничке.
По состоянию на 4 октября количество заболевших в Силламяэ коронавирусом достигло 48, сообщает горуправа на своей домашней страничке.
В Силламяэ перенесены многие городские мероприятия. В учреждениях города продолжается работа, и там применены различные меры безопасности.
На данный момент по одной группе в двух детских садах находятся на карантине. На дистанционном обучении теперь находится один класс школы Vanalinna. Случаи заболевания в этой школе расследует Департамент здоровья (выявляет круг близких контактов).
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В Сызрани женщина умерла в мучениях из-за краски для волос
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое