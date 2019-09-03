В Силламяэ впервые отметили Ночь древних огней

Несмотря на то, что для Силламяэ это было новое мероприятия, оно вызвало большой интерес гостей города и горожан, которые с удовольствием поучаствовали в нём со своими знакомыми и семьями.

Особенно интересно было видеть праздничное шествие от знаменитых силламяэских исторических городских лестниц у Центра культуры, вдоль недавно отреставрированного бульвара Мере, и до беседки на берегу моря, где прошла и концертная программа. Были и народные танцы, и выступления музыкантов, и эффектное огненное шоу, ну и, конечно, в конце праздника был зажжен костер на берегу моря.

Все остались довольны и Силламяэ намерен сделать это мероприятие традиционным, тем самым красиво и зрелищно отмечать проводы лета вместе с жителями и гостями города.