В Силламяэ впервые отменили Ночь древних огней

В прошедшую субботу, 31 августа, в Силламяэ впервые отменили мероприятие ”Ночь древних огней”, которое проводится в многих странах по всему побережью Балтийского моря. По древней традиции, в ночь древних огней зажигают на закате костры на берегу моря, чтобы указать рыбакам дорогу домой.
Несмотря на то, что для Силламяэ это было новое мероприятия, оно вызвало большой интерес гостей города и горожан, которые с удовольствием поучаствовали в нём со своими знакомыми и семьями.
Особенно интересно было видеть праздничное шествие от знаменитых силламяэских исторических городских лестниц у Центра культуры, вдоль недавно отреставрированного бульвара Мере, и до беседки на берегу моря, где прошла и концертная программа. Были и народные танцы, и выступления музыкантов, и эффектное огненное шоу, ну и, конечно, в конце праздника был зажжен костер на берегу моря.
Все остались довольны и Силламяэ намерен сделать это мероприятие традиционным, тем самым красиво и зрелищно отмечать проводы лета вместе с жителями и гостями города.
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