В Силламяэ будет введен дорожный налог

Цель налога — минимальное ограничение в организации движения и частичная денежная компенсация за ухудшение условий дорожного движения в связи с его закрытием, отмечают в горуправе. Это значит, что если для каких-либо работ действительно нужно будет перекрыть улицу, то следует иметь в виду, что чем больше и дольше из-за этого будет нарушено движение, тем больше придется за это заплатить — такая мера должна будет мотивировать заинтересо- ванное лицо организовать свою работу таким образом, чтобы улица была закрыта для движения на минимально возможный срок или же, если планируется публичное мероприятие, то выбрать такое место, где его проведение будет меньше всего мешать движению.

На сегодняшний день в Эстонии из 79 самоуправлений налог на закрытие дорог и улиц введен в 26, в том числе во всех крупных самоуправлениях. Доля доходов от этого налога в доходах самоуправлений весьма незначительна. В 2018 году самоуправления получили доход от этого налога в сумме около 1,54 млн евро, что составляет 0,13% от налогов, поступивших самоуправлениям.

Традиционно размер налога устанавливается в зависимости от значимости улицы: чем интенсивнее движение, тем выше и налог. Среди городов самый низкий налог в Пыльтсамаа — ставка налога в отношении дороги первой категории составляет 50 евро в сутки, а самый высокий налог в Пярну — 600 евро в сутки.

В основном ставка налога в отношении дороги первой категории составляет 100 евро в сутки, такую же ставку планирует установить и Силламяэ. Принимая во внимание стоимость различных ремонтно-строительных работ или организации публичного мероприятия, налог не станет слишком обременительным, считают в горуправе.

Возможны освобождение от налога и налоговые льготы. Прежде всего, освобождение от налога предусмотрено для выполнения аварийных работ, если предприятие сумеет справиться в течение одних суток. Также от уплаты налога освобождается организатор городских мероприятий. Применение льготного коэффициента возможно в случае, если закрытие дороги минимально повлияет на дорожное движение.

Вопрос о налоге на закрытие улиц и городов передан на обсуждение городскому Собранию, с проектом постановления можно ознакомиться на домашней странице города Силламяэ, пишет мэр города Тынис Калберг в "Силламяэском вестнике".