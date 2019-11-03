В Силламяэ будет введен дорожный налог

Силламяэская горуправа вышла с предложением начать со следующего года применять налог в связи закрытием в Силламяэ дорог и улиц. Этот налог не касается жителей города и водителей, пишет "Силламяэский вестник".
Налогом будет обложено полное или частичное закрытие дорог, улиц, площади, парка, зоны отдыха, расположенных на территории города Силламяэ и находящихся в общем пользовании, для проведения демонстраций, шествий и иных мероприятий, а также для строительных или ремонтных работ.
По данным дорожного регистра, протяженность дорог в Силламяэ составляет более 41 км, помимо этого есть ещё частные дороги и государственные (шоссе). Улицы, площади и парки предназначены для того, чтобы каждый мог ими воспользоваться для передвижения. И все же бывают ситуации, когда улицу нужно перекрыть на короткое или длительное время.
Перекрытие улицы доставляет участникам дорожного движения много неудобств: вынужденный объезд, более длинный путь, изменения в движении общественного транспорта, изменение маршрута мусоровозных машин, препятствие для проезда оперативных машин и т.д. Зачастую это мешает и предприятиям торговли, поскольку препятствует как клиентам, так и машинам, подвозящим товар. Также нужно обеспечить организацию движения, в том числе требуются установка дорожных знаков (при необходимости — регулировщик), информирование жителей и предприятий, которые оказываются в зоне работ.
Цель налога — минимальное ограничение в организации движения и частичная денежная компенсация за ухудшение условий дорожного движения в связи с его закрытием, отмечают в горуправе. Это значит, что если для каких-либо работ действительно нужно будет перекрыть улицу, то следует иметь в виду, что чем больше и дольше из-за этого будет нарушено движение, тем больше придется за это заплатить — такая мера должна будет мотивировать заинтересо- ванное лицо организовать свою работу таким образом, чтобы улица была закрыта для движения на минимально возможный срок или же, если планируется публичное мероприятие, то выбрать такое место, где его проведение будет меньше всего мешать движению.
На сегодняшний день в Эстонии из 79 самоуправлений налог на закрытие дорог и улиц введен в 26, в том числе во всех крупных самоуправлениях. Доля доходов от этого налога в доходах самоуправлений весьма незначительна. В 2018 году самоуправления получили доход от этого налога в сумме около 1,54 млн евро, что составляет 0,13% от налогов, поступивших самоуправлениям.
Традиционно размер налога устанавливается в зависимости от значимости улицы: чем интенсивнее движение, тем выше и налог. Среди городов самый низкий налог в Пыльтсамаа — ставка налога в отношении дороги первой категории составляет 50 евро в сутки, а самый высокий налог в Пярну — 600 евро в сутки.
В основном ставка налога в отношении дороги первой категории составляет 100 евро в сутки, такую же ставку планирует установить и Силламяэ. Принимая во внимание стоимость различных ремонтно-строительных работ или организации публичного мероприятия, налог не станет слишком обременительным, считают в горуправе.
Возможны освобождение от налога и налоговые льготы. Прежде всего, освобождение от налога предусмотрено для выполнения аварийных работ, если предприятие сумеет справиться в течение одних суток. Также от уплаты налога освобождается организатор городских мероприятий. Применение льготного коэффициента возможно в случае, если закрытие дороги минимально повлияет на дорожное движение.
Вопрос о налоге на закрытие улиц и городов передан на обсуждение городскому Собранию, с проектом постановления можно ознакомиться на домашней странице города Силламяэ, пишет мэр города Тынис Калберг в "Силламяэском вестнике".
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