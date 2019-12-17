В Швеции мужчина признан подозреваемым в нарушении покоя останков парома "Эстония"

Как мы уже сообщали, финские власти следили 23-25 сентября за действиями водолазного судна Fritz Reuter, которое находилось на месте гибели парома "Эстония". В воду погружался какой-то объект.

Согласно подписанному Швецией, Финляндией и Эстонией в 1995 году договору, это является незаконным. К соглашению присоединились все страны Балтийского моря, кроме Германии.

На борту судна находились двое шведов, из которых по меньшей мере один был из Гётеборга.

Прокурор Хелене Гестрин не пожелала уточнить, в чем именно подозревают данное лицо.

"Он подозревается в том, в нарушении места упокоения останков путем проведения подводной деятельности", — сказала Гестрин.

Подозреваемого мужчину вызвали вчера на допрос, но содержание беседы Гестрин обнародовать пока не может.

За подобное правонарушение в Швеции никогда никого под суд не отдавали. Виновному может грозить штраф или лишение свободы сроком на два года.

Адвокат подозреваемого Ганс Гаэстадиус отмечает, что усложняющим дело фактором является то, что водолазное судно Fritz Reuter работает под немецким флагом. "Здесь возникает юридический вопрос, у какого законодательства есть приоритет", — говорит Гаэстадиус.

Подозреваемый (гражданин Швеции) отрицает какую-либо преступную деятельность. По словам адвоката никаких действий, нарушающих покой останков, его клиент не совершал.