В школы на преподавательскую работу будут привлекать специалистов-практиков

”Почти 200 человек, заинтересованных в преподавании, уже зарегистрировались для участия в программе Edumus. В основном это люди из крупных городов. Хоть специалисты не заменят профессиональных учителей, они принесут в школы практический опыт, который вдохновит молодых людей на выбор профессии” — пояснила директор Edumus Мария Рахамяги.

”Школы в небольших населенных пунктах по-прежнему нуждаются в помощи, поэтому мы ожидаем, что в программе примут участие желающие преподавать технические предметы по всей Эстонии. Мы сфокусировались на Ида-Вирумаа, где мы надеемся привлечь как минимум десять потрясающих людей в преподавание. Мы также ждем, когда заявят о себе школы Таллинна и Тарту, в которых не хватает учителей по предметам по выбору” — отметила Рахамяги.

Если в первом году проекта Edumus в школы было привлечено 13 специалистов, то в 2020/21 учебном году к преподавательской деятельности будут привлечены до ста учителей с низкой нагрузкой.

”Мы очень гордимся тем, что продвижение образования в Эстонии происходит в сотрудничестве государственного и частного секторов” — сказала министр образования и науки Майлис Репс. ”Edumus был чрезвычайно полезным начинанием в обогащении образования — идея применима как в Эстонии, так и за рубежом, что делает эту услугу очень гибкой и полноценной” — добавила Репс.

По оценкам Министерства экономики, к 2025 году потребуется 3000 новых учителей. Поскольку новых учителей приходит на рынок труда меньше, чем уходит на пенсию, проблема усугубляется.

По словам председателя правления Innove Биргит Лао, Edumus стал жизнеспособной альтернативой выполнению роли учителя. ”Смена карьеры не должна происходить мгновенно, это может происходить вне зависимости от времени и путем длительного изучения предстоящих задач”, — сказала Лао.

Образовательная инициатива Edumus предлагает профессионалам внести свой вклад в образование, преподавая один предмет в одном классе в одной школе в течение одного учебного года. Программа является добровольной и бесплатной для учителей-специалистов, их поддерживают обучением и развитием их лидерских качеств, а также сетью наставников.