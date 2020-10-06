В школе Виймси введены предупредительные меры: восьмые классы переведены на дистанционное обучение

Волость Виймси сообщила, что с сегодняшнего дня восьмые классы школы Виймси в течение следующих двух недель будут находиться на дистанционном обучении. Всего в школе 9 параллельных восьмых классов, где учится 151 школьник.

Согласно сообщению, дистанционное обучение - превентивная мера, потому что у одного из учеников, чей член семьи болеет коронавирусом, тоже проявились симптомы заболевания. Последний раз он был в школе в пятницу и, по словам медиков, мог и не быть источником заразы.

Контактировавшие с ребенком учителя продолжают работу с использованием защитных масок.

Согласно указаниям Департамента здоровья, на находящихся на дистанционном обучении школьников не распространяется обязанность самоизоляции.

Tähelepanu❗️ Viimsi Kooli 8. klassid on alates tänasest, 6. oktoobrist järgneva kahe nädala jooksul distantsõppel,... Posted by Viimsi vald on Teisipäev, 6. Oktoober 2020

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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