В школе Виймси ученик поставил однокласснику из игрушечного ружья синяк

По словам сотрудника молодежной полиции Ида-Харьюского отделения Эрет Элен Вийдакас, социальный педагог школы сообщила о произошедшем полиции.

"Работники школы быстро выяснили, кто из учеников принес оружие в школу, полиция забрала игрушку, которая очень визуально похожа на настоящее ружье, себе на хранение. Серьезно никто не пострадал. Ребенку и его родителям объяснили, что подобные игрушки в школе неуместны", - сказала Вийдакас. Сообщается, что у пострадавшего зафиксировано лишь покраснение.

Директор учебного заведения сказал, что ученик попал в другого нечаянно. "Речь идет о пластмассовом ружье, стреляющем пластиковыми пулями. Ситуация разрешилась тем, что в полицию пригласили на беседу как родителей, так и специалиста по охране детей".

Управа Виймси сообщила об инциденте в социальных сетях. "Школа относится к данному случаю очень серьезно и проведет разъяснительную работу, чтобы напомнить ученикам, что можно брать в школу, а чего - нельзя", - отметили волостные власти.