В школах теперь разрешено досматривать личные вещи учеников

Новая редакция Закона об основных школах и гимназиях разрешила школам с 1 сентября 2019 года применять меры в отношении учеников, использующих запрещенные предметы или вещества, в том числе досматривать их личные вещи, напоминает rus.err.ee..
Забирать вещи или субстанции у ученика против его желания будет позволено только в случае непосредственной опасности для жизни, здоровья или чужого имущества.
Прежде всего это все предметы, которые запрещены Законом об оружии, самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий, а также газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества.
Закон предоставляет школам возможность по своему усмотрению дополнять списки запрещенных предметов или веществ.
Согласно закону, применять меры воздействия сможет человек, прошедший специальную подготовку, а в досмотре должны принимать участие как минимум два человека.
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