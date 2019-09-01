01.09.2019, 18:00

В школах теперь разрешено досматривать личные вещи учеников

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
Lapsed ja kool-48
Pilt on täiesti illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Новая редакция Закона об основных школах и гимназиях разрешила школам с 1 сентября 2019 года применять меры в отношении учеников, использующих запрещенные предметы или вещества, в том числе досматривать их личные вещи, напоминает rus.err.ee.

.

Забирать вещи или субстанции у ученика против его желания будет позволено только в случае непосредственной опасности для жизни, здоровья или чужого имущества.

Прежде всего это все предметы, которые запрещены Законом об оружии, самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий, а также газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества.
Закон предоставляет школам возможность по своему усмотрению дополнять списки запрещенных предметов или веществ.

Согласно закону, применять меры воздействия сможет человек, прошедший специальную подготовку, а в досмотре должны принимать участие как минимум два человека.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: