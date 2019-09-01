В школах теперь разрешено досматривать личные вещи учеников

Забирать вещи или субстанции у ученика против его желания будет позволено только в случае непосредственной опасности для жизни, здоровья или чужого имущества.

Прежде всего это все предметы, которые запрещены Законом об оружии, самодельные предметы, которые предназначены для причинения увечий, а также газовые баллончики, любая пиротехника, наркотические вещества.

Закон предоставляет школам возможность по своему усмотрению дополнять списки запрещенных предметов или веществ.

Согласно закону, применять меры воздействия сможет человек, прошедший специальную подготовку, а в досмотре должны принимать участие как минимум два человека.