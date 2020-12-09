09.12.2020, 19:30

В школах Таллинна зимние каникулы начнутся уже 14 декабря


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Lapsed ja kool-45
Lapsed ja kool-45Foto: Ilmar Saabas

Столичные школы не станут переходить с 14 декабря на дистанционное обучение. Вместо этого ученики отправятся на зимние каникулы на неделю раньше запланированного, заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

"Нецелесообразно внедрять дистанционное обучение за неделю до каникул. Во-первых, переход на дистанционное обучение требует времени, нецелесообразно делать это на одну неделю, — приводит слова Кылварта портал ERR.ee. — Во-вторых, мы должны признать, что наши учителя устали. За последние два месяца они работали в следующем режиме: неделя в школе, две недели на карантине. В некоторых школах учителя прошли по такому кругу трижды. Конечно, гибридное обучение также создает дополнительную нагрузку".

В то же время, добавил Кылварт, вопрос о том, как будет выглядеть учебный процесс в школах после каникул, пока остается открытым.

По сообщению правительства, с 14 декабря в Эстонии закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты.

В 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Контактное обучение можно проводить для детей с особыми образовательными потребностями, с применением мер предосторожности можно проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены. Учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения.

Детские сады продолжат работать в штатном порядке.

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