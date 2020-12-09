В школах Таллинна зимние каникулы начнутся уже 14 декабря

"Нецелесообразно внедрять дистанционное обучение за неделю до каникул. Во-первых, переход на дистанционное обучение требует времени, нецелесообразно делать это на одну неделю, — приводит слова Кылварта портал ERR.ee. — Во-вторых, мы должны признать, что наши учителя устали. За последние два месяца они работали в следующем режиме: неделя в школе, две недели на карантине. В некоторых школах учителя прошли по такому кругу трижды. Конечно, гибридное обучение также создает дополнительную нагрузку".
В то же время, добавил Кылварт, вопрос о том, как будет выглядеть учебный процесс в школах после каникул, пока остается открытым.
По сообщению правительства, с 14 декабря в Эстонии закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты.
В 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Контактное обучение можно проводить для детей с особыми образовательными потребностями, с применением мер предосторожности можно проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены. Учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения.
Детские сады продолжат работать в штатном порядке.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Умер Александр Гордон, отец писателя Тарковского
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?