В школах столицы — рекордное число учеников. Семья из Эстонии после переезда в Таллинн не могла зарегистрировать ребенка в школе

По словам читателя Rus.Delfi Ивана, который весной со своей семьей переехал в Таллинн, в августе он столкнулся с проблемой — не смог зарегистрировать в четвертом классе столичной школы своего ребенка.

”Ситуация такая, что в мае переехали Таллинн и сразу начали обзванивать школы. Нам говорили, что надо звонить в августе и тогда все будет ясно с местами. Но в августе они начали говорить, что надо было звонить в мае или июне. В Таллинне нет мест в школах?

Не попасть в 4-й класс!” — сокрушается Иван. Он предполагает, что ситуация связана с тем, что за последний год в Эстонию приехало рекордное количество граждан Украины в поиске работы. Кто-то переехал с семьей, соответственно с детьми.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования и спорта Вадим Белобровцев сообщил, что в в этом учебном году в школах столицы будет учиться рекордное число учеников — по предварительным данным, эта цифра составит 46 400.