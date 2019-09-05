05.09.2019, 07:12

В школах столицы — рекордное число учеников. Семья из Эстонии после переезда в Таллинн не могла зарегистрировать ребенка в школе

проблема вызвана мигрантами из Украины?
Роман Старапопов
Роман Старапопов
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Leie Põhikool
Leie PõhikoolFoto: Anni Õnneleid

В редакцию Rus.Delfi обратился Иван, который обеспокоен тем, что после переезда в Таллинн не мог зарегистрировать ребенка в столичной школе. Он убежден, что проблема возникла из-за большого потока граждан Украины, которые с детьми переезжают в Эстонию в поисках работы. В этом году в школах столицы будет учиться рекордное число учеников.

По словам читателя Rus.Delfi Ивана, который весной со своей семьей переехал в Таллинн, в августе он столкнулся с проблемой — не смог зарегистрировать в четвертом классе столичной школы своего ребенка.

”Ситуация такая, что в мае переехали Таллинн и сразу начали обзванивать школы. Нам говорили, что надо звонить в августе и тогда все будет ясно с местами. Но в августе они начали говорить, что надо было звонить в мае или июне. В Таллинне нет мест в школах?

Не попасть в 4-й класс!” — сокрушается Иван. Он предполагает, что ситуация связана с тем, что за последний год в Эстонию приехало рекордное количество граждан Украины в поиске работы. Кто-то переехал с семьей, соответственно с детьми.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования и спорта Вадим Белобровцев сообщил, что в в этом учебном году в школах столицы будет учиться рекордное число учеников — по предварительным данным, эта цифра составит 46 400.

”В связи с этим в некоторых районах действительно не так просто найти место в школе, но это не значит, что проблема не найдет решения. Ни один ребенок не останется без места в школе, такого быть просто не может. Департамент образования Таллинна всегда находит места, родителям просто нужно сотрудничать с представителями департамента”, — комментирует Белобровцев.

Вице-мэр обращает внимание, что нередки случаи, когда родители хотят отдать ребенка именно в конкретную школу, но там уже мест нет. ”Это вполне понятно, в целом ряде школ спрос превышает предложение, то есть имеющееся количество мест. Но место в какой-то другой школе в том же районе всегда будет найдено”, — заверяет Белобровцев.

В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных школах Эстонии училось 486 учеников, имеющих гражданство Украины. Статистика не отображает, сколько из них — постоянные жители Эстонии.

Статистики за начавшийся учебный год у министерства пока нет — местные самоуправления присылают итоговые данные в начале осени, то есть обработанная информация появится в первой половине ноября.

По словам пресс-секретаря Министерства образования и науки Елены Земсковой, у ведомства нет данных о том, сколько учащихся перевели в школы Эстонии из школ Украины в этом учебном году.

”У нас есть статистика, сколько детей с каким гражданством учится в общеобразовательных школах, но мы не отслеживаем причин, по которым она меняется, то есть не спрашиваем, например, кто отказался от гражданства какой-либо страны, а кто, наоборот, это гражданство получил. Более того, у учащегося, приехавшего из-за границы, вовсе не обязательно наличие гражданства этой страны”, — обращает внимание Земскова.

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