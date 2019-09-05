В школах столицы — рекордное число учеников. Семья из Эстонии после переезда в Таллинн не могла зарегистрировать ребенка в школе

”В связи с этим в некоторых районах действительно не так просто найти место в школе, но это не значит, что проблема не найдет решения. Ни один ребенок не останется без места в школе, такого быть просто не может. Департамент образования Таллинна всегда находит места, родителям просто нужно сотрудничать с представителями департамента”, — комментирует Белобровцев.
Вице-мэр обращает внимание, что нередки случаи, когда родители хотят отдать ребенка именно в конкретную школу, но там уже мест нет. ”Это вполне понятно, в целом ряде школ спрос превышает предложение, то есть имеющееся количество мест. Но место в какой-то другой школе в том же районе всегда будет найдено”, — заверяет Белобровцев.
В 2018/2019 учебном году в общеобразовательных школах Эстонии училось 486 учеников, имеющих гражданство Украины. Статистика не отображает, сколько из них — постоянные жители Эстонии.
Статистики за начавшийся учебный год у министерства пока нет — местные самоуправления присылают итоговые данные в начале осени, то есть обработанная информация появится в первой половине ноября.
По словам пресс-секретаря Министерства образования и науки Елены Земсковой, у ведомства нет данных о том, сколько учащихся перевели в школы Эстонии из школ Украины в этом учебном году.
”У нас есть статистика, сколько детей с каким гражданством учится в общеобразовательных школах, но мы не отслеживаем причин, по которым она меняется, то есть не спрашиваем, например, кто отказался от гражданства какой-либо страны, а кто, наоборот, это гражданство получил. Более того, у учащегося, приехавшего из-за границы, вовсе не обязательно наличие гражданства этой страны”, — обращает внимание Земскова.
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