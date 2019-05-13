В школах Хааберсти продолжатся уроки парусного спорта
На прошлой неделе в школах Хааберсти возобновились уроки парусного спорта. Занятия проходят в гавани Haven Kakumäe. Уроки являются продолжением осеннего цикла, сообщает управа района.
На прошлой неделе в школах Хааберсти возобновились уроки парусного спорта. Занятия проходят в гавани Haven Kakumäe. Уроки являются продолжением осеннего цикла, сообщает управа района.
На первых уроках освежали полученные осенью теоретические знания, на следующих уроках дети выйдут в море на учебных лодках и дети смогут попробовать маневрировать на лодке. Заключительные уроки весеннего цикла будут посвящены безопасности на воде, их проведет представитель спасательного департамента. По окончанию курсов дети получат удостоверения.
По словам исполняющего обязанности старейшины Олега Сильянова несчастья на водоёмах часто можно предотвратить. ”До выхода на воду нужно знать, как вести себя в водоеме и как вести себя при несчастном случае. Основная цель уроков парусного спорта повысить знания ребят о безопасности на воде”, — сказал Сильянов.
Весной 2018 года первичные знания о безопасности на воде и парусном спорте получили 52 ученика, а осенью в проекте участвовало уже 125 ребят. Весной 2019 года в проекте принимает участие уже 146 школьников. "От учеников, учителей и родителей проект получил очень позитивные отзывы и уроки парусного спорта стали самым ожидаемым событием в заключительной четверти учебного года”, — добавил Сильянов.
”Уроки парусного спорта дают возможность разнообразить уроки физкультуры, а также дают детям полезные знания о безопасности на воде и поведении на море. Детей учат как себя вести возле моря, на море и в море”, — продолжил Сильянов.
Управа Хааберсти, союз яхт-клубов Эстонии и застройщик порта Какумяэ Haven Kakumäe OÜ в конце 2016 года подписали трехсторонний договор о сотрудничестве, по которому в общеобразовательных школах Хааберсти в рамках уроков физкультуры проводят тренировки по парусному спорту. Исходя из протокола Haven Kakumäe OÜ поддерживает проведение уроков парусного спорта в рамках уроков физкультуры в общеобразовательных школах Хааберсти с осени 2017 года.
Партнерами управы Хааберсти в проекте организации уроков парусного спорта являются гавань Haven Kakumäe, передвижная морская школа Meresõber, союз яхт-клубов Эстонии и таллиннский департамент по делам молодёжи и спорта.
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