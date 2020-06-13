В сфере образования Эстонии стало на 21 лидера больше

Участники 12-го набора программы два года работали учителями в школах по всей Эстонии и в то же время развивали свои педагогические и лидерские навыки при поддержке Noored Kooli. В течение второго года программы они также внесли немалый вклад в развитие своих школ, инициировав совместные проекты, цель которых - развить в учениках навыки непрерывного образования и практического применения изученного в жизни.

По словам исполнительного директора Noored Kooli Кристи Клаасмяги, полученный в ходе программы опыт лидерства пригодится выпускникам для развития культуры управления в сфере образования. “Все прошедшие двухлетнюю программу Noored Kooli участники узнали на своем опыте, что изменения в школе может создать каждый, кто верит в их возможность и берет на себя ответственность. Они также знают, как привлечь к сотрудничеству других учителей, учеников и руководство школы - достичь изменений можно, только действуя сообща”, - сказала Клаасмяги.

Из двадцати одного новоиспеченного выпускника программы Noored Kooli 18 планируют продолжить работу в сфере образования и в следующие годы, большинство из них останется в партнерских школах программы. Председатель совета Noored Kooli, член правления Swedbank в Эстонии Тармо Улла отметил, что работа выпускников программы также сопутствует развитию партнерских школ. “Долгосрочная цель Noored Kooli состоит в том, чтобы у всех юношей и девушек Эстонии были очень хорошие возможности и каждый ребенок верил, что он будет успешен в жизни. Выпускники, которые продолжают работать в партнерских школах, найдут там подходящую для себя роль, чтобы внести вклад в долгосрочные изменения на уровне всей школы и повлиять на будущее еще большего количества молодых людей”, - заявил Улла.

После завершения программы Noored Kooli участниками 12-го набора свое участие в ней продолжает 68 человек, 27 из которых только что окончили первый год программы, а еще 41 вступил в программу этой весной.

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