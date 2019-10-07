В серии юбилейных печатных изданий ЭР100 поставлена точка

Произведение ”100 лет эстонского права” дает обзор развития права на протяжении столетия, являясь первой книгой, разбирающей наиболее важные области права в период эстонской государственности и оккупаций.

В юбилейный период в рамках книжной серии ЭР100 вышло 43 произведения, которые рассказывают о развитии Эстонии в разных сферах. Темы книжной серии были выбраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией книжной серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

В 2018-2019 годы обзорную серию выпустило издательство Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. Обзор авторов книжной серии: https://www.ev100.ee/et/ev100-raamatusari

Произведения книжной серии ЭР100 продаются в магазинах Apollo и Rahva Raamat, а также в центрах обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии.

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня основания Эстонской Республики. Более подробная информация о юбилейных мероприятиях: www.EV100.ee.