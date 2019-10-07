В серии юбилейных печатных изданий ЭР100 поставлена точка

Сегодня, 7 октября, в Таллинне, в магазине Apollo торгового центра Solaris, состоялась презентация книги Марью Лутс-Соотак и Хеси Сийметс-Гросс ”100 лет эстонского права”, которая стала последней работой из серии юбилейных печатных изданий ЭР100, состоящей из 43 книг.
Произведение ”100 лет эстонского права” дает обзор развития права на протяжении столетия, являясь первой книгой, разбирающей наиболее важные области права в период эстонской государственности и оккупаций.
В юбилейный период в рамках книжной серии ЭР100 вышло 43 произведения, которые рассказывают о развитии Эстонии в разных сферах. Темы книжной серии были выбраны руководящей группой ЭР100 Государственной канцелярии и коллегией книжной серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.
В 2018-2019 годы обзорную серию выпустило издательство Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100. Обзор авторов книжной серии: https://www.ev100.ee/et/ev100-raamatusari
Произведения книжной серии ЭР100 продаются в магазинах Apollo и Rahva Raamat, а также в центрах обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии.
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня основания Эстонской Республики. Более подробная информация о юбилейных мероприятиях: www.EV100.ee.
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