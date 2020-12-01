В середине декабря солдат срочной службы отправят в отпуск

”Заболевших коронавирусом или находящихся в изоляции солдат отправлять домой запрещено. Они уйдут в отпуск после полного выздоровления или отсутствия наблюдаемых симптомов по решению медицинской службы”, — уточнил главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти. Недополученные из-за болезни или изоляции дни отпуска компенсируют в течение января.

”Мы задержали солдат в воинских частях, что позволило добиться выполнения программы подготовки почти в полном объеме, — сказал командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем. — Осмелюсь заявить, что вооруженным силам и Кайтселийту удалось предотвратить распространение вируса во время занятий внутри своих структур. Во всяком случае, согласно имеющимся у нас данным”.

Командующий Силами обороны констатрировал, что зафиксированные в воинских частях вспышки вируса были спровоцированны прежде всего вернувшимися из увольнительных солдатами. ”Кадровые военные были ограничены в личных контактах и свободе передвижения”, — пояснил генерал-майор Херем.

При возвращении солдат из отпуска Силы обороны протестируют военнослужащих с симптомами. В случае необходимости подразделения будут заниматься боевой подготовкой изолированно друг от друга. Также могут быть предприняты меры, направленные на предотвращение близких контактов солдат при возвращении в части.

”Мы пересматриваем порядок несения службы, в том числе обсуждается судьба январских увольнительных. — сказал командующий Силами обороны. — Очевидно, что мы не станем держать солдат взаперти до конца службы и в какой-то мере будем отпускать их в увольнение на выходные. Мы надеемся на ответственное поведение военнослужащих, что они будут избегать вечеринок и массовых мероприятий, не заболеют сами и не заразят сослуживцев в части. В то же время я могу заверить, что наша медицинская служба готова к оказанию квалифицированной помощи заболевшим”.

Солдаты срочной службы январского призыва отправят в резерв в соотвествии с правилами, описанными в законе. При достижении всех целей боевой подготовки командирам подразделений разрешается отпускать военнослужащих в увольнение или отпуск до зачисления в разерв.