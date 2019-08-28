В сентябре в столице начинается работа ”Правовой аптеки”

В рамках проекта бесплатную юридическую помощь можно получить по вопросам семейного права, наследственного права, трудового права, налогового права, договорного права, алиментных обязательств, обращений в суд, общения с государственными и муниципальными органами и оформление документов, а также по проблемам квартирных товариществ.

Консультирование ведется как на эстонском, так и на русском языке. Клиенты обслуживаются в порядке живой очереди без предварительной регистрации.