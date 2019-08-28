В сентябре в столице начинается работа ”Правовой аптеки”
Следующая консультация в рамках ”Правовой аптеки” состоится 12 сентября на первом этаже Ласнамяэской районной управы (Палласти, 54) с 10 до 14 часов.
Следующая консультация в рамках ”Правовой аптеки” состоится 12 сентября на первом этаже Ласнамяэской районной управы (Палласти, 54) с 10 до 14 часов.
В рамках проекта бесплатную юридическую помощь можно получить по вопросам семейного права, наследственного права, трудового права, налогового права, договорного права, алиментных обязательств, обращений в суд, общения с государственными и муниципальными органами и оформление документов, а также по проблемам квартирных товариществ.
Консультирование ведется как на эстонском, так и на русском языке. Клиенты обслуживаются в порядке живой очереди без предварительной регистрации.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Жительницу Соснового Бора подозревают в служебном подлоге
Цискаридзе жестко высказался о родителях бездарных детей
Успение Пресвятой Богородицы 28.08: что нужно сделать женщинам
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение