В сентябре пройдет Всемирная неделя эстонского языка

Текущий год — это год эстонского языка. Эстонский язык признан одним из самых красивых в мире, поэтому в этот год особенное внимание приковано к нему как в Эстонии, так и за рубежом, сообщают организаторы.

Уже сегодня тысячи людей изучают эстонский язык в университетах и на курсах, многие зарубежные эстонские общины стараются сохранить и распространить родной язык среди всех, кому он дорог и интересен.

Эстонский институт поставил своей целью, чтобы к сентябрю по всему миру 3 миллиона человек узнали несколько эстонских слов и выражений или простых разговорных фраз. По словам руководителя проекта Леи Крейнин, это могут быть числа, приветствия, слова благодарности или просто добрые пожелания: ”Все, кто хоть немного владеет эстонским языком могут поделиться своими знаниями с теми, кому он совсем не знаком. Ведь для этого не нужно быть профессиональным педагогом, достаточно всего лишь немного внимания и доброжелательности, чтобы научить эстонским словам своих друзей, коллег или соседей из других стран. И в Эстонии, рядом с нами, хватает тех, кому нужна помощь с изучением нашего красивого языка. Конечно же язык не станет сразу простым и понятным, но если мы посадим милые саженцы, то из некоторых может вырасти красивое языковое дерево”.

Как и где можно учиться и обучать эстонскому языку? Для этого откройте страницу keelest.estinst.ee, где уже размещены примеры подобной практики, а также ссылки на электронные курсы (Speakly, Keeleklikk), где все желающие смогут изучать язык самостоятельно и дальше. Каждый участник сможет отметить свое местонахождение на карте сайта — от Гренландии до Австралии.