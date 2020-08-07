07.08.2020, 20:33
В Сауэ столкнулись две машины, одного из водителей доставили в больницу
Сегодня вечером в волости Сауэ произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сегодня вечером в волости Сауэ произошло дорожно-транспортное происшествие.
Полиция сообщила, что около шести часов вечера произошло столкновение двух автомобилей в 10 км от дороги Аасмяэ-Керну в селе Муузика волости Сауэ. Женщина-водитель была доставлена в больницу.
На месте нарушено движение транспорта, движение регулируется полицией.
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