07.08.2020, 20:33

В Сауэ столкнулись две машины, одного из водителей доставили в больницу


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Liiklusõnnetus Sauel Foto: Delfi lugeja

Сегодня вечером в волости Сауэ произошло дорожно-транспортное происшествие.

Полиция сообщила, что около шести часов вечера произошло столкновение двух автомобилей в 10 км от дороги Аасмяэ-Керну в селе Муузика волости Сауэ. Женщина-водитель была доставлена ​​в больницу.

На месте нарушено движение транспорта, движение регулируется полицией.

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