18.03.2020, 16:42

В Сауэ коронавирус был диагностирован у школьного учителя

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Индрек Тарк
EST
Terviseameti COVID-19 pressikonverents
Terviseameti COVID-19 pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

В воскресенье у оставшегося неделю назад дома из-за плохого самочувствия учителя был диагностирован коронавирус. Насколько сейчас известно, никто вокруг него не заразился. Случай произошел в волости Сауэ.

Директор школы сообщил Delfi, что самочувствие учителя ухудшилось к утру четверга, и тот утром сообщил об этом директору. Днем ранее, в среду, у учителя был очень короткий рабочий день и длительных контактов с коллегами не было.

В четверг директор собрал коллектив школы и сообщил о подозрительном случае. С пятницы вся школа была уже на домашнем обучении.

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Коронавирус COVID-19

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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