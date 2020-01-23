В Санкт-Петербурге именем Георга Отса назовут сквер

Также в честь памятной даты в Петербурге в честь Отса будет назван сквер возле родительского дома певца, пишет rus.err.ee.

"Сквер на Охте, у него раньше имени не было. Недалеко от того места, где жили его родители и где жил сам Отс, к сожалению, дом не сохранился во время войны, но сквер недалеко", — добавил Ковалев.

Открыть сквер планируют в Дни Таллинна в Санкт-Петербурге, которые пройдут в начале осени.