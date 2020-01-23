В Санкт-Петербурге именем Георга Отса назовут сквер

В честь 100-летнего юбилея Георга Отса на этот год запланировано множество мероприятий. Самые масштабные и знаковые пройдут в Национальной опере "Эстония", в которой в свое время и звучал знаменитый баритон.
Также в честь памятной даты в Петербурге в честь Отса будет назван сквер возле родительского дома певца, пишет rus.err.ee.
"Сквер на Охте, у него раньше имени не было. Недалеко от того места, где жили его родители и где жил сам Отс, к сожалению, дом не сохранился во время войны, но сквер недалеко", — добавил Ковалев.
Открыть сквер планируют в Дни Таллинна в Санкт-Петербурге, которые пройдут в начале осени.
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