23.01.2020, 07:18

В Санкт-Петербурге именем Георга Отса назовут сквер

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Georg Ots 100 näituse avamine
Georg Ots 100 näituse avamine Foto: Karli Saul

В честь 100-летнего юбилея Георга Отса на этот год запланировано множество мероприятий. Самые масштабные и знаковые пройдут в Национальной опере "Эстония", в которой в свое время и звучал знаменитый баритон.

Также в честь памятной даты в Петербурге в честь Отса будет назван сквер возле родительского дома певца, пишет rus.err.ee.

"Сквер на Охте, у него раньше имени не было. Недалеко от того места, где жили его родители и где жил сам Отс, к сожалению, дом не сохранился во время войны, но сквер недалеко", — добавил Ковалев.

Открыть сквер планируют в Дни Таллинна в Санкт-Петербурге, которые пройдут в начале осени.

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