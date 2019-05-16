16.05.2019, 17:45

В самом центре Таллинна открылся уникальный парк развлечений


rus.delfi.ee
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В самом центре Таллинна открылся уникальный парк развлечений
balalaika.ee

На террасе, расположенной на крыше торгового центра Viru Keskus, открылся основанный на новой концепции парк развлечений PARK’la, где можно весело проводить время, играя в спортивные игры, а также наслаждаться вкусной едой и напитками.

По словам основателя парка развлечений PARK’la Сийма Тукка, идея открыть заведение, которое предлагало бы посетителям разнообразные виды спортивного и развлекательного времяпрепровождения, возникла во время путешествия за границей.

”Эстонское лето очень короткое, поэтому следует максимально наслаждаться солнечными днями на улице, — отмечает Тукк. — На самой большой открытой террасе в самом центре города мы собрали очень много разнообразных увлекательных аттракционов, которые позволят весело проводить время как в одиночку, с друзьями, так и с семьей”.

Одним из самых уникальных аттракционов парка развлечений является симуляция бейсбола, которая позволяет виртуально совершенствовать точность ударов во время игры в бейсбол. Можно проверить свои умения также в различных видах футбола — среди них, например, гигантская версия настольного футбола, где на игровом поле находятся сами люди вместо обычных фигурок футболистов, прикрепленных к штангам игрального стола.

Кроме того, имеется большая мишень для игры в дартс, где игроки соревнуются в точности бросков, забивая футбольные мячи вместо дротиков. Посетителям предлагают сыграть и в другие игры

В парке развлечений работает также кафе, где можно приобрести прохладительные напитки, аппетитные гамбургеры, вкусные пирожные и мороженое ручного изготовления.

Парк развлечений PARK’la расположен на крыше 4-го этажа Viru Keskus, работает вт–чт 11–23, пт–сб 11–01 и вс 11–23 (открыт до сентября).

В PARK’la можно попасть через четвертый этаж магазина Rahva Raamat, через вход со стороны бульвара Эстония или через автомобильную парковку Viru Keskus.

balalaika.ee
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