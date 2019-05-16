В самом центре Таллинна открылся уникальный парк развлечений

По словам основателя парка развлечений PARK’la Сийма Тукка, идея открыть заведение, которое предлагало бы посетителям разнообразные виды спортивного и развлекательного времяпрепровождения, возникла во время путешествия за границей.

”Эстонское лето очень короткое, поэтому следует максимально наслаждаться солнечными днями на улице, — отмечает Тукк. — На самой большой открытой террасе в самом центре города мы собрали очень много разнообразных увлекательных аттракционов, которые позволят весело проводить время как в одиночку, с друзьями, так и с семьей”.

Одним из самых уникальных аттракционов парка развлечений является симуляция бейсбола, которая позволяет виртуально совершенствовать точность ударов во время игры в бейсбол. Можно проверить свои умения также в различных видах футбола — среди них, например, гигантская версия настольного футбола, где на игровом поле находятся сами люди вместо обычных фигурок футболистов, прикрепленных к штангам игрального стола.

Кроме того, имеется большая мишень для игры в дартс, где игроки соревнуются в точности бросков, забивая футбольные мячи вместо дротиков. Посетителям предлагают сыграть и в другие игры

В парке развлечений работает также кафе, где можно приобрести прохладительные напитки, аппетитные гамбургеры, вкусные пирожные и мороженое ручного изготовления.

Парк развлечений PARK’la расположен на крыше 4-го этажа Viru Keskus, работает вт–чт 11–23, пт–сб 11–01 и вс 11–23 (открыт до сентября).