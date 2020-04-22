В ряде магазинов требования выполняют формально. В Кристийне провели рейд по торговым точкам

В ходе контрольного рейда старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что исправление выявленных ”узких мест” служит целям сохранения здоровья горожан.

”Мы регулярно проводим такие рейды и сегодняшний обход убедил меня, что крупнейшие торговые центры и более мелкие магазины нашего района в целом выполняют антикризисные распоряжения властей города и республики. Но хотя формально все требования выполняются везде, то уровень исполнения все-таки неоднородный, и кое-где можно было бы предпринять больше усилий, чтобы, например, дезинфицирующие средства находились на виду, а не где-то за углом. Такое же пожелание и в отношении информационных плакатов и наклеек — их могло бы быть больше, и сами они крупнее и заметнее”, — поделился Рийбе наблюдениями.

Управа части города со своей стороны также направила руководству магазинов свои предложения того, как можно было бы улучшить ситуацию. ”Наш совет по-прежнему таков — давайте оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, быть более внимательными и осторожными, а будучи в магазинах самостоятельно следить за выполнением правила 2+2 и соблюдать безопасную дистанцию. У наших героических работников торговли сейчас очень много работы, так что давайте будем более бережными и заботливыми друг с другом”, — добавил Рийбе.

Управа Кристийне благодарит магазины и их работников за их вклад в борьбу с пандемией.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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