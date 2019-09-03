В Русском театре стартовала совместная с ”Золотой Маской” драматургическая лаборатория

В общей сложности из 21 присланной пьесы экспертная группа в составе директора Фестиваля ”Золотая Маска в Эстонии” Светланы Янчек, художественного руководителя Русского театра Филиппа Лося и известного эстонского театрального деятеля Яака Аллика отобрала 10 названий, которые предложили молодым эстонским режиссерам, пожелавшим принять участие в лаборатории.

Они в свою очередь выбрали из этого числа 5 пьес.

Две пьесы будут представлены на русском языке: ”Утопия” Михаила Дурненкова, которую ставит Карл Лауметс с актерами Русского театра; и ”Сережа очень тупой” Дмитрия Данилова, которую выбрал Карл Сакритс и поставит с русскими выпускниками Вильяндиской академии. Хелена Кесонен, Йохан Эльм и Пеэп Маазик покажут свои эскизы с эстонскими актерами. ”Наша задача открыть дорогу современной русскоязычной пьесе на эстонскую сцену, познакомить зрительскую аудиторию — как русскую, так и эстонскую — с самыми значительными и интересными явлениями в этой области”, — говорит директор фестиваля ”Золотая Маска в Эстонии” Светлана Янчек.

Организаторы надеются, что в процессе лаборатории завяжутся творческие контакты, и в результате совместной работы появятся идеи и импульсы для создания новых спектаклей и, возможно, материал для новых пьес. В лаборатории будут представлены пьесы Дмитрия Данилова, Михаила Дурненкова, Константина Стешика, Андрея Иванова, Павла Пряжко.