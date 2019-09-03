03.09.2019, 18:10

В Русском театре стартовала совместная с ”Золотой Маской” драматургическая лаборатория

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rus.delfi.ee
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“TULEB/EI TULE” Eesti 100 aasta pärast proov
“TULEB/EI TULE” Eesti 100 aasta pärast proovFoto: Madis Veltman

В Русском театре Эстонии начала свою работу международная лаборатория ”Современная русскоязычная драматургия в эскизах молодых эстонских режиссеров”: определились участники с российской и эстонской стороны. Проект пройдет в сотрудничестве с Фестивалем ”Золотая Маска” (Москва) и Фестивалем ”Золотая Маска в Эстонии”.

На днях в Русском театре Эстонии собрались молодые эстонские режиссеры, которые выбрали для своих новых работ пьесы современных российских драматургов. Сами драматурги приедут на заключительный этап репетиций с тем, чтобы подключится к созданию режиссерских эскизов. С результатами этого творческого эксперимента желающие смогут познакомится 6 октября в Русском театре. Планируются также открытые дискуссии после каждого показа с участием куратора Лаборатории известного российского театрального критика и эксперта ”Золотой Маски” Кристины Матвиенко.

Лаборатория ”Современная русскоязычная драматургия в эскизах молодых эстонских режиссеров” была задумана, как часть традиционной офф-программы Фестиваля ”Золотая Маска в Эстонии”. Первый этап работы заключался в поиске новых резонансных пьес авторов, которые пишут на русском языке. Российские партнеры собрали лучшие тексты, которые были представлены на драматургических лабораториях и читках последних лет. Некоторые из них уже поставлены в России на профессиональной сцене.

В общей сложности из 21 присланной пьесы экспертная группа в составе директора Фестиваля ”Золотая Маска в Эстонии” Светланы Янчек, художественного руководителя Русского театра Филиппа Лося и известного эстонского театрального деятеля Яака Аллика отобрала 10 названий, которые предложили молодым эстонским режиссерам, пожелавшим принять участие в лаборатории.

Они в свою очередь выбрали из этого числа 5 пьес.

Две пьесы будут представлены на русском языке: ”Утопия” Михаила Дурненкова, которую ставит Карл Лауметс с актерами Русского театра; и ”Сережа очень тупой” Дмитрия Данилова, которую выбрал Карл Сакритс и поставит с русскими выпускниками Вильяндиской академии. Хелена Кесонен, Йохан Эльм и Пеэп Маазик покажут свои эскизы с эстонскими актерами. ”Наша задача открыть дорогу современной русскоязычной пьесе на эстонскую сцену, познакомить зрительскую аудиторию — как русскую, так и эстонскую — с самыми значительными и интересными явлениями в этой области”, — говорит директор фестиваля ”Золотая Маска в Эстонии” Светлана Янчек.

Организаторы надеются, что в процессе лаборатории завяжутся творческие контакты, и в результате совместной работы появятся идеи и импульсы для создания новых спектаклей и, возможно, материал для новых пьес. В лаборатории будут представлены пьесы Дмитрия Данилова, Михаила Дурненкова, Константина Стешика, Андрея Иванова, Павла Пряжко.

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