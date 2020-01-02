В розыгрыше года выиграли три автомобиля и десятки тысяч евро. Кому улыбнулась удача?

Выигрышные номера розыгрыша номер 1249 Bingo loto:

Углы: 44 54 43 35 67 15 59 58 10 48 52 41 36 8 40 56 61 72 39 5 42 73 68 53 75 22 66 55 3 9 14 51 21

Диагонали: 18 31 38 7 30

Полная игра: 57 16 6 1 27 47 50 46 33 34 70 19

Центральная клетка: 44

Выигрышные номера розыгрыша номер 1399 Vikinglotto:

Основные номера: 24 39 19 5 20 6

Дополнительный номер: 2

В розыгрыше года Vikinglotto в этот раз повезло обладателям следующих билетов:

Выигрыши в 3000 евро

1721622128826, Arsenali Selver (06.12.2019)

1721612160768, интернет (19.11.2019)

1721609267975, Rõõmu Kaubamaja (13.11.2019)

1721610135106, интернет (15.11.2019)

1721607862220, интернет (12.11.2019)

1721615885985, Lasnamäe Maksimarket (26.11.2019)

1721606981995, Zeppelini Maxima, (11.11.2019)

1721612025227, Balti jaama turu Selver, (19.11.2019)

1721629494498, интернет (19.12.2019)

Выигрыши в 10 000 евро

1721612172183, интернет (19.11.2019)

1721624400432, интернет (11.12.2019)

1721630212504, интернет (20.12.2019)

Выигравшие Volvo XC60

1721626990571, Maarjamõisa R-kiosk (16.12.2019)

1721607924786, интернет (12.11.2019)

1721609872726, интернет (14.11.2019)