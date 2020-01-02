В розыгрыше года выиграли три автомобиля и десятки тысяч евро. Кому улыбнулась удача?(1)
Вчера выяснились выигрышные номера розыгрыша Bingo loto и Vikinglotto.
Вчера выяснились выигрышные номера розыгрыша Bingo loto и Vikinglotto.
Выигрышные номера розыгрыша номер 1249 Bingo loto:
Углы: 44 54 43 35 67 15 59 58 10 48 52 41 36 8 40 56 61 72 39 5 42 73 68 53 75 22 66 55 3 9 14 51 21
Диагонали: 18 31 38 7 30
Полная игра: 57 16 6 1 27 47 50 46 33 34 70 19
Центральная клетка: 44
Выигрышные номера розыгрыша номер 1399 Vikinglotto:
Основные номера: 24 39 19 5 20 6
Дополнительный номер: 2
В розыгрыше года Vikinglotto в этот раз повезло обладателям следующих билетов:
Выигрыши в 3000 евро
1721622128826, Arsenali Selver (06.12.2019)
1721612160768, интернет (19.11.2019)
1721609267975, Rõõmu Kaubamaja (13.11.2019)
1721610135106, интернет (15.11.2019)
1721607862220, интернет (12.11.2019)
1721615885985, Lasnamäe Maksimarket (26.11.2019)
1721606981995, Zeppelini Maxima, (11.11.2019)
1721612025227, Balti jaama turu Selver, (19.11.2019)
1721629494498, интернет (19.12.2019)
Выигрыши в 10 000 евро
1721612172183, интернет (19.11.2019)
1721624400432, интернет (11.12.2019)
1721630212504, интернет (20.12.2019)
Выигравшие Volvo XC60
1721626990571, Maarjamõisa R-kiosk (16.12.2019)
1721607924786, интернет (12.11.2019)
1721609872726, интернет (14.11.2019)
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