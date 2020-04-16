В России живут гопники? Эстонские шестиклассники нарисовали Эстонию и Россию в виде людей

Сами же ребята вложили в рисунки душу, сердце и политический подтекст. Чаще всего мы получали следующие комбинации:

1) Эстония изображалась как красивая девушка, а Россия — парень, они либо держатся за руки, либо разговаривают;

2) Эстония и Россия одного пола и никак не взаимодействуют.

3) Были изображения президентов Путина и Кальюлайд, которые облокотились на разные стороны земного шара, были изображения живых существ — они очевидно соотносились с природой и изображали Эстонию.

Однако были и единичные случаи резко негативного восприятия внешнеполитической ситуации.

Следующее задание — изобразить на Эстонию на карте, вместе с соседними странами, кажется, выполнялось слишком эмоционально — на картах почему-то рядом с Эстонией появлялась Германия, Швеция и даже США. Но в целом, ребята изображали чаще всего Россию, Латвию и Литву, помещая при этом в центр Эстонию и делая ее равнозначной по размеру.

После того, как все рисунки были нарисованы, у нас состоялась незапланированная пресс-конференция. Ребята задавали вопросы, мы рассказывали про университет, страны, из которых приехали, почему решили выбрать Эстонию и т. д. В итоге, расставались мы уже хорошими приятелями, нас дружно благодарили, а с парнем из Америки и вовсе устроили коллективные объятия. Мы уходили с чувством, что и правда сделали что-то важное.